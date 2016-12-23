С нового года все импортируемые в Россию авто должны оснащаться системой "ЭРА-Глонасс"
23.12.2016, 14:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 января 2017 года для выдачи паспорта транспортного средства необходимо оснащение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-Глонасс".
Это требование распространяется на транспортные средства, оснащённые устройством вызова экстренных оперативных служб, информация о котором содержится в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.
При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года и не содержащего информации об оснащении транспортного средства устройством вызова экстренных служб, паспорт транспортного средства может быть оформлен.
Система "ЭРА-Глонасс" была разработана в целях сохранения жизни и здоровья пострадавших в ДТП и иных чрезвычайных ситуациях на дорогах России.
Это требование распространяется на транспортные средства, оснащённые устройством вызова экстренных оперативных служб, информация о котором содержится в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.
При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года и не содержащего информации об оснащении транспортного средства устройством вызова экстренных служб, паспорт транспортного средства может быть оформлен.
Система "ЭРА-Глонасс" была разработана в целях сохранения жизни и здоровья пострадавших в ДТП и иных чрезвычайных ситуациях на дорогах России.