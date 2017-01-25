ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 января Глава Ростуризма Олег Сафонов провёл рабочую встречу с главой российского представительства Государственного управления по туризму (ГУТ) КНР Чжао Хунцином. Ключевой темой повестки стали вопросы повышения качества туристических услуг, предоставляемых на территории России гражданам Китая, и повышения привлекательности нашей страны для китайских путешественников. На встрече также присутствовали посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Томихин и представители Ассоциации «Мир без границ» – объединения крупнейших российских туроператоров, занимающихся приемом туристов из КНР.

Китай занимает лидирующие позиции по объёмам въездного турпотока в нашу страну. По итогам 9 месяцев 2016 г. китайские граждане совершили порядка 1,1 млн туристических поездок в Россию – на 15% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Особой популярностью у жителей КНР пользуются групповые турпоездки в Российскую Федерацию по безвизовому каналу, доля которых составляет 70%. За последние 5 лет безвизовый турпоток из Китая увеличился в 6 раз.

Среди перспективных мер и инициатив, направленных на реализацию потенциала развития въездного туризма из КНР, стороны обозначили диверсификацию турпродукта и расширение географии путешествий, планируемое упрощение визовых процедур и принятие новой редакции Межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, предполагающей снижение допустимой численности группы с 5-ти до 3-х человек, удлинение срока безвизового пребывания туристической группы до 15-ти календарных дней для пассажиров речных круизных судов, до 10 суток – для участников крупных международных спортивных, культурных, деловых мероприятий на территории России и до 72 часов – для граждан КНР, прибывающих в Россию транзитом на воздушных судах в аэропорты, открытые для международного пассажирского сообщения.

Олег Сафонов проинформировал главу российского представительства ГУТ КНР о готовящихся изменениях в российском законодательстве, связанном с аттестацией экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые по новому положению могут быть только гражданами России. В связи с этим Руководитель Ростуризма обратил внимание на случаи недобросовестной предпринимательской деятельности в этой сфере с участием некоторых граждан КНР, следствием которой становится предоставление китайским туристам на территории Российской Федерации туристических услуг ненадлежащего качества.

Со своей стороны, глава московского представительства ГУТ КНР подтвердил тот факт, что в Китае со всей серьёзностью относятся к проблеме качества предоставляемых услуг и в настоящее время принимаются меры ужесточения наказания в отношении недобросовестных туристический компаний.