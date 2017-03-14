ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным исследования "Автостат Инфо", самой востребованной в России иномаркой с пробегом по итогам января 2017 года по традиции стал Ford Focus. Эта модель не только сохранила лидерство в сегменте иномарок, но и вошла в ТОП-3 абсолютного рейтинга рынка автомобилей с пробегом.

За отчётный месяц в России было продано 7929 автомобилей Ford Focus с пробегом, на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года. Второе место по продажам среди б/у иномарок занимает Toyota Corolla с показателем 6845 проданных авто (-12,4%). На третьей строчке рейтинга иномарок находится Toyota Camry, объём перепродаж которой сократился на 11,5% и составил 4683 ед. В пятёрке наиболее востребованных в России по итогам января 2017 года б/у иномарок есть также модели Chevrolet Niva и Renault Logan, продажи которых сократились на 13,7% и 7,2% соответственно и составили 4327 и 4210 ед. авто соответственно.

Далее в рейтинге расположилась модель Hyundai Solaris, перепродажи которой выросли в январе в годовом выражении на 3,5% и составили 4105 ед. За ней идёт Daewoo Nexia с результатом 3879 проданных авто (-12,6%), за которой на восьмом месте находится Opel Astra - 3591 ед. (-10,8%). Замыкает ТОП-10 среди иномарок с пробегом в январе модели KIA Rio (3500 шт., -3,1%) и Volkswagen Passat (3319 шт., -8,9%).