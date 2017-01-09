Самый мощный Bentley доступен для заказа в России
09.01.2017, 15:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Bentley представила свою самую быструю и мощную серийную модель – новый Bentley Continental Supersports. Новинка уже доступна для заказа российским клиентам в кузове купе и кабриолет. Автомобиль приедет в Россию весной 2017 года, сообщает пресс-служба Bentley в России.
Двигатель W12 был перепроектирован для версии Supersports, в результате его мощность возросла на 80 л.с. до 710 л.с., а крутящий момент – на 217 Нм до 1017 Нм. Максимальная скорость четырехместного купе Continental Supersports составляет 336 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Четырехместный кабриолет набирает первую «сотню» за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость 330 км/ч. Новый Supersports оснащен мощными карбоно-керамическими тормозами с улучшенной системой охлаждения, в качестве опции предлагается титановая выхлопная система.
Изменения в экстерьере включают новый дизайн переднего и заднего бамперов, дополненных передним сплиттером и задним диффузором из углеродного волокна, новые накладки на пороги и вентиляционные отверстия на капоте, выполненные из углеродного волокна, черные глянцевые вентиляционные отверстия на передних крыльях, а также рифленые наконечники выхлопных труб. Кроме того, автомобиль получил тонированные передние фары и задние фонари, а также черную глянцевую отделку передних решеток, фар, заднего бампера, ручек дверей и окантовок окон. В качестве опции предлагается сочетание аэродинамически сбалансированных заднего спойлера и переднего сплиттера, новая эмблема Supersports, а также новые черные с полировкой 21-дюймовые кованые легкосплавные колесные диски с опциональными боковыми наклейками. Еще одна опция – крышка двигателя из углеродного волокна с глянцевой отделкой и эмблемой Supersports.
Двигатель W12 был перепроектирован для версии Supersports, в результате его мощность возросла на 80 л.с. до 710 л.с., а крутящий момент – на 217 Нм до 1017 Нм. Максимальная скорость четырехместного купе Continental Supersports составляет 336 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Четырехместный кабриолет набирает первую «сотню» за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость 330 км/ч. Новый Supersports оснащен мощными карбоно-керамическими тормозами с улучшенной системой охлаждения, в качестве опции предлагается титановая выхлопная система.
Изменения в экстерьере включают новый дизайн переднего и заднего бамперов, дополненных передним сплиттером и задним диффузором из углеродного волокна, новые накладки на пороги и вентиляционные отверстия на капоте, выполненные из углеродного волокна, черные глянцевые вентиляционные отверстия на передних крыльях, а также рифленые наконечники выхлопных труб. Кроме того, автомобиль получил тонированные передние фары и задние фонари, а также черную глянцевую отделку передних решеток, фар, заднего бампера, ручек дверей и окантовок окон. В качестве опции предлагается сочетание аэродинамически сбалансированных заднего спойлера и переднего сплиттера, новая эмблема Supersports, а также новые черные с полировкой 21-дюймовые кованые легкосплавные колесные диски с опциональными боковыми наклейками. Еще одна опция – крышка двигателя из углеродного волокна с глянцевой отделкой и эмблемой Supersports.