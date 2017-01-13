Scania в 2017 году ожидает роста продаж грузовиков в России
13.01.2017, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Шведский производитель грузовых автомобилей Scania оптимистично оценивает перспективы развития бренда на российском рынке в наступившем году.
Как заявил генеральный директор компании «Скания-Русь» Ханс Тарделль, российский рынок является очень изменчивым и достаточно непредсказуемым. Он также отметил, что согласно показателям продаж грузовых автомобилей в России в течение минувшего года, ситуация постепенно стабилизируется.
«Рынок растет и с большой долей вероятности продолжит демонстрировать рост в 2017 году. Большую роль играет реализация отложенного спроса у покупателей. Как мы помним, рынок буквально замер, когда сильно вырос курс евро. Клиенты перестали обновлять свои парки. Но на самом деле, очень долго так продолжаться не может. В определенный момент эксплуатация старой техники начинает приносить убытки, несопоставимые с себестоимостью новой. Нам кажется, что этот момент настал, поэтому рост будет. Для нас вопрос лишь в том, насколько он будет сильным, но мы смотрим на свои возможности оптимистично», – сказал Ханс Тарделль.
Глава российского офиса компании отметил, что в ситуации общей стабилизации рынка клиенты снова позволяют себе долгосрочное планирование, что является важным показателем для «Скания-Русь».
По его словам, рынок техники грузоподъемностью свыше 16 тонн продолжает рост с мая 2016 года. «По итогам ноября рост рынка техники грузоподъемностью свыше 16 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015-го составил 12,5%, а рост европейских производителей – 12,6%, – добавил Ханс Тарделль. – По итогам прошедших 11 месяцев мы получили 2802 заказа на грузовые автомобили различных сегментов, что почти на 42% превышает аналогичный показатель 2015 года (1622 шт.)».
В компании отметили хорошие результаты по реализации Scania для клиентов лесной промышленности. «По итогам продаж с января по ноябрь 2016 года мы занимаем первое место среди «европейской семерки» с долей в 34%. Среди всех марок в целом мы уступаем только отечественным производителям с долей в 12,7%», – подчеркнул Ханс Тарделль.
Как заявил генеральный директор компании «Скания-Русь» Ханс Тарделль, российский рынок является очень изменчивым и достаточно непредсказуемым. Он также отметил, что согласно показателям продаж грузовых автомобилей в России в течение минувшего года, ситуация постепенно стабилизируется.
«Рынок растет и с большой долей вероятности продолжит демонстрировать рост в 2017 году. Большую роль играет реализация отложенного спроса у покупателей. Как мы помним, рынок буквально замер, когда сильно вырос курс евро. Клиенты перестали обновлять свои парки. Но на самом деле, очень долго так продолжаться не может. В определенный момент эксплуатация старой техники начинает приносить убытки, несопоставимые с себестоимостью новой. Нам кажется, что этот момент настал, поэтому рост будет. Для нас вопрос лишь в том, насколько он будет сильным, но мы смотрим на свои возможности оптимистично», – сказал Ханс Тарделль.
Глава российского офиса компании отметил, что в ситуации общей стабилизации рынка клиенты снова позволяют себе долгосрочное планирование, что является важным показателем для «Скания-Русь».
По его словам, рынок техники грузоподъемностью свыше 16 тонн продолжает рост с мая 2016 года. «По итогам ноября рост рынка техники грузоподъемностью свыше 16 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015-го составил 12,5%, а рост европейских производителей – 12,6%, – добавил Ханс Тарделль. – По итогам прошедших 11 месяцев мы получили 2802 заказа на грузовые автомобили различных сегментов, что почти на 42% превышает аналогичный показатель 2015 года (1622 шт.)».
В компании отметили хорошие результаты по реализации Scania для клиентов лесной промышленности. «По итогам продаж с января по ноябрь 2016 года мы занимаем первое место среди «европейской семерки» с долей в 34%. Среди всех марок в целом мы уступаем только отечественным производителям с долей в 12,7%», – подчеркнул Ханс Тарделль.