Сегмент В сохранил звание лидера на российском рынке
08.02.2017, 13:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи по сегментам.
Согласно результатам исследования, второй год подряд самыми популярными в стране оказываются автомобили сегмента В, доля которых в 2016 году составила 41,4%. В количественном выражении это соответствует 543,4 тыс. единиц – на 8,6% меньше, чем годом ранее. При этом в 2015 году доля В-класса составляла 39,8%.
Отметим также, что в этом сегменте сменился лидер – теперь им стал Hyundai Solaris, показатель которого достиг 90,4 тыс. автомобилей (-22%). Таким образом, впервые самой продаваемой моделью в России стала иномарка.
Согласно результатам исследования, второй год подряд самыми популярными в стране оказываются автомобили сегмента В, доля которых в 2016 году составила 41,4%. В количественном выражении это соответствует 543,4 тыс. единиц – на 8,6% меньше, чем годом ранее. При этом в 2015 году доля В-класса составляла 39,8%.
Отметим также, что в этом сегменте сменился лидер – теперь им стал Hyundai Solaris, показатель которого достиг 90,4 тыс. автомобилей (-22%). Таким образом, впервые самой продаваемой моделью в России стала иномарка.