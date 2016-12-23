Сетелем Банк продолжит участие в госпрограмме льготного автокредитования в 2017 году
23.12.2016, 10:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сетелем Банк намерен активно подключиться к программе льготного автокредитования с первого дня запуска программы в 2017 году, о продлении которой было объявлено на совещании в Минпромторге РФ.
Сотрудничество Сетелем Банка с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации ведется на постоянной основе – и в 2015-м, и в 2016-м году Сетелем Банк одним из первых приступил к выдаче льготных автокредитов. В 2015 году по госпрограмме клиентами Сетелем Банка было приобретено в кредит более 52700 автомобилей, а на 16 декабря 2016 года Банком выдано уже более 59600 автокредитов, сообщает пресс-служба Сетелем Банка.
«Государственная программа льготного автокредитования является одним из наиболее эффективных инструментов продаж автомобилей в России, и мы очень рады, что программе дан зеленый свет и на 2017 год. Программа позволяет клиенту приобрести автомобиль на выгодных условиях, а дилерам – увеличить продажи, – комментирует коммерческий директор Сетелем Банка Владимир Мартюков. – Благодаря действиям правительства Российской Федерации, направленным на поддержку автомобильной промышленности и стимулирование спроса, рынок продаж автомобилей уже второй год подряд получает существенную поддержку, без которой ни производства, ни продаж на таком уровне просто бы не произошло. Так, в Сетелем Банке в 2016 году в кредит по льготной ставке было продано более 50 тыс. автомобилей, при этом ставки по госпрограмме в Сетелем Банке – от 6,7% годовых!»
Для получения кредита по государственной программе льготного автокредитования в Сетелем Банке требуется минимальный набор документов: паспорт и права, а также 15 минут свободного времени.
Сотрудничество Сетелем Банка с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации ведется на постоянной основе – и в 2015-м, и в 2016-м году Сетелем Банк одним из первых приступил к выдаче льготных автокредитов. В 2015 году по госпрограмме клиентами Сетелем Банка было приобретено в кредит более 52700 автомобилей, а на 16 декабря 2016 года Банком выдано уже более 59600 автокредитов, сообщает пресс-служба Сетелем Банка.
«Государственная программа льготного автокредитования является одним из наиболее эффективных инструментов продаж автомобилей в России, и мы очень рады, что программе дан зеленый свет и на 2017 год. Программа позволяет клиенту приобрести автомобиль на выгодных условиях, а дилерам – увеличить продажи, – комментирует коммерческий директор Сетелем Банка Владимир Мартюков. – Благодаря действиям правительства Российской Федерации, направленным на поддержку автомобильной промышленности и стимулирование спроса, рынок продаж автомобилей уже второй год подряд получает существенную поддержку, без которой ни производства, ни продаж на таком уровне просто бы не произошло. Так, в Сетелем Банке в 2016 году в кредит по льготной ставке было продано более 50 тыс. автомобилей, при этом ставки по госпрограмме в Сетелем Банке – от 6,7% годовых!»
Для получения кредита по государственной программе льготного автокредитования в Сетелем Банке требуется минимальный набор документов: паспорт и права, а также 15 минут свободного времени.