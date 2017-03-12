ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Skoda Auto Россия объявила о специальных условиях на покупку моделей Skoda. Впервые в акциях участвуют автомобили 2017 года выпуска: максимальная выгода при покупке Skoda Octavia, Rapid и Yeti 4x4 может составить до 125 тыс. рублей. В то же время акции на приобретение автомобилей Skoda Octavia, Rapid и Yeti 4x4, Superb 2016 года выпуска становятся ещё более привлекательными. До конца месяца при покупке российского бестселлера марки Rapid экономия составит до 161 тыс. рублей. Приобретая в марте Octavia, клиенты смогут сэкономить до 192 тыс. рублей. Выгода при покупке компактного кроссовера Yeti 4x4 может достигать до 260 тыс. рублей. Приобрести флагман модельного ряда марки Superb можно, сэкономив до 150 тыс. рублей.

Кроме того, модели Rapid, Octavia и Yeti 2015/2016/2017 года выпуска стоимостью до 1 млн 150 тыс. рублей доступны на выгодных условиях от 6,9%. Первоначальный взнос при этом должен составить не менее 20%. Также обновились специальные условия, действующие при покупке автомобилей Octavia, Yeti и Superb в кредит Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом. Отныне клиентам, приобретающим флагман марки бизнес-седан Superb, при первоначальном взносе от 30% стоимости автомобиля предлагается кредитная ставка всего от 9,9%, а покупатели моделей Octavia и Yeti смогут приобрести автомобиль в кредит со ставкой от 12%.

В марте продолжают свое действие выгодные условия на покупку моделей Skoda для участников программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto.