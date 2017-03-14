ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Фольксваген Груп Рус» 13 марта объявила об отзыве 43151 автомобиля Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid, реализованных с 2012-го по 2016 год. Причиной отзыва автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы.

Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid, подпадающих под отзыв. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.