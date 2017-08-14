Skoda отзывает в России почти 1,5 тысячи автомобилей
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 1927 автомобилей Skoda Octavia, реализованных с 2004-го по 2013 год. Причиной отзыва является возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого – нарушение соединения с массой в блоке управления. В таком случае безотказная работа блока управления больше не обеспечивается, в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации автомобиля регулирование динамики движения. На автомобилях Skoda Octavia, подлежащих отзыву, будет обновляется программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости.
Кроме того, отзыву подлежат 1536 автомобилей Skoda Yeti и Rapid, реализованных в 2017 году. Причиной отзыва является передний преднатяжитель ремня безопасности изготовленный с выходом параметров за допуск. Из-за неисправности соединения компоненты пиротехнической системы при срабатывании в момент аварии могут отделиться и попасть в салон автомобиля. Это создаёт риск травмирования пассажиров. На автомобилях Skoda Yeti и Rapid, подлежащих отзыву, будет проведена замена соответствующих компонентов ремней безопасности.