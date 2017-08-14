ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 1927 автомобилей Skoda Octavia, реализованных с 2004-го по 2013 год. Причиной отзыва является возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого – нарушение соединения с массой в блоке управления. В таком случае безотказная работа блока управления больше не обеспечивается, в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации автомобиля регулирование динамики движения. На автомобилях Skoda Octavia, подлежащих отзыву, будет обновляется программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости.