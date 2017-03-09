ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Skoda в феврале реализовали 4262 автомобиля – на 4,6% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи чешской марки в нашей стране составили 7833 машины, что на 2,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Skoda на российском рынке в феврале остается компактный лифтбэк Rapid – на этой модели остановили свой выбор 2005 покупателей (+20,4%). Уже в апреле к заказу у российских дилеров марки будет доступен обновленный Skoda Rapid.

Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи выросли на 5% до 1691 единицы. Как отмечается, в преддверии старта продаж новой Octavia в апреле автомобили предыдущего поколения по-прежнему пользуются высоким спросом у клиентов.

Замыкает тройку лидеров кроссовер Yeti с показателем 449 реализованных машин. Стоит также отметить высокий спрос на флагманский Skoda Superb – в прошлом месяце реализовано 117 таких автомобилей.