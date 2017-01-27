Sollers прогнозирует рост российского авторынка в 2017 году на 10-11%
27.01.2017, 12:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гендиректор и основной владелец "Соллерс" Вадим Швецов прогнозирует рост российского рынка легковых машин и LCV в 2017 году на 10-11%.
"У нас случилось в прошлом году историческое событие - мы достигли исторического дна. А потом стукнулись несколько раз, попрыгали и там и остались", - заявил глава "Соллерс".
Напомним, по итогам 2016 год российский авторынок сократился на 11% до 1 млн 425 тыс. 721 машин, согласно данным АЕБ.
"В этом году у нас есть все основания, чтобы рынок подпрыгнул до результатов 2015 года, то есть мы должны прирасти на 10-11%. Это тот консенсус, который сложился исходя из простой математики, связанной с тем, что в этом году российское правительство решило поддержать автопром вновь", - отметил В.Швецов, комментируя прогноз рынка на текущий год.
В АЕБ также надеются, что в 2017 году у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Однако согласно прогнозу ассоциации, общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.
"У нас случилось в прошлом году историческое событие - мы достигли исторического дна. А потом стукнулись несколько раз, попрыгали и там и остались", - заявил глава "Соллерс".
Напомним, по итогам 2016 год российский авторынок сократился на 11% до 1 млн 425 тыс. 721 машин, согласно данным АЕБ.
"В этом году у нас есть все основания, чтобы рынок подпрыгнул до результатов 2015 года, то есть мы должны прирасти на 10-11%. Это тот консенсус, который сложился исходя из простой математики, связанной с тем, что в этом году российское правительство решило поддержать автопром вновь", - отметил В.Швецов, комментируя прогноз рынка на текущий год.
В АЕБ также надеются, что в 2017 году у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Однако согласно прогнозу ассоциации, общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.