ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-июне 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,34 млн рублей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом средняя стоимость иномарки в первой половине 2017 года увеличилась также на 3,3% и составила 1,55 млн рублей. В тоже время средняя стоимость отечественного автомобиля выросла на 5,1% до 578,6 тысячи рублей.