SsangYong в 2017 году планирует реализовать на российском рынке 2 тыс. внедорожников
27.01.2017, 13:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Соллерс", которая недавно возобновила продажи внедорожников SsangYong, до конца года планирует реализовать не более 2 тысяч автомобилей этой корейской марки. Об этом заявил гендиректор и основной владелец "Соллерс" Вадим Швецов.
"По поводу бренда SsangYong - мы договорились с партнёром, что будем двигаться очень последовательно, но осторожно. Мы планируем, что в этом году мы продадим не более 2 тысяч автомобилей бренда. Это пока достаточно скромные цифры, исходя из нашего прошлого, но такой рыночный тест нам просто необходим, чтобы в будущем продемонстрировать более значимые цифры для дистрибутора и компании-производителя автомобилей", - добавил он, напомнив, что пик продаж бренда был в 2013 году, когда было продано около 34 тысяч автомобилей SsangYong. Глава "Соллерс" также отметил, что в течение ближайших двух лет ожидает роста доли внедорожников на российском рынке до 50% и даже выше.
Напомним, SsangYong приостанавливал поставки автомобилей в Россию в связи с ухудшением экономической ситуации в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в прошлом году дилеры корейской марки SsangYong распродавали остатки автомобилей, реализовав в общей сложности 1141 машину (-78%). Ранее на этой неделе корейская компания официально объявила о возобновлении поставок автомобилей - в России стартовали продажи обновлённого Actyon и нового компактного кроссовера Tivoli.
Автомобили SsangYong уже предлагаются 30 дилерами марки, до сих пор продававшими "УАЗы". Ещё примерно 45 центров подключатся к продажам в скором будущем, сообщил Вадим Швецов. Все реализуемые машины будут импортными, однако вопрос о сборке «корейцев» на территории России вновь встал на повестку дня, ведь в противном случае конкурировать с Creta и Kaptur будет сложно, признают партнёры.
"По поводу бренда SsangYong - мы договорились с партнёром, что будем двигаться очень последовательно, но осторожно. Мы планируем, что в этом году мы продадим не более 2 тысяч автомобилей бренда. Это пока достаточно скромные цифры, исходя из нашего прошлого, но такой рыночный тест нам просто необходим, чтобы в будущем продемонстрировать более значимые цифры для дистрибутора и компании-производителя автомобилей", - добавил он, напомнив, что пик продаж бренда был в 2013 году, когда было продано около 34 тысяч автомобилей SsangYong. Глава "Соллерс" также отметил, что в течение ближайших двух лет ожидает роста доли внедорожников на российском рынке до 50% и даже выше.
Напомним, SsangYong приостанавливал поставки автомобилей в Россию в связи с ухудшением экономической ситуации в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в прошлом году дилеры корейской марки SsangYong распродавали остатки автомобилей, реализовав в общей сложности 1141 машину (-78%). Ранее на этой неделе корейская компания официально объявила о возобновлении поставок автомобилей - в России стартовали продажи обновлённого Actyon и нового компактного кроссовера Tivoli.
Автомобили SsangYong уже предлагаются 30 дилерами марки, до сих пор продававшими "УАЗы". Ещё примерно 45 центров подключатся к продажам в скором будущем, сообщил Вадим Швецов. Все реализуемые машины будут импортными, однако вопрос о сборке «корейцев» на территории России вновь встал на повестку дня, ведь в противном случае конкурировать с Creta и Kaptur будет сложно, признают партнёры.