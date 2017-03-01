ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen начинают продажи автомобилей Passat в исполнении Life. Новый вариант оснащения модели имеет расширенный набор функционального оборудования, а также обновлённые элементы дизайна экстерьера и интерьера.

Volkswagen Passat и Passat Variant в новой версии Life оснащаются трёхзонным климат-контролем Climatronic, круиз-контролем, камерой Rear View с датчиками парковки спереди и сзади, а также аудиосистемой Composition Media с функциями USB, AUX, Bluetooth и цветным дисплеем Premium, управлять которой можно с помощью мультифункционального руля с обогревом и подрулевыми лепестками (для версий с АКПП).

Passat и Passat Variant в комплектации Life также имеют хромированные элементы экстерьера и 17-дюймовые легкосплавные диски Salvador. Новый набор оснащения Life для Volkswagen Passat дополнен передними светодиодными фарами и затемненными задними фарами (LED).

В исполнении Life также стали доступны новые элементы интерьера – комфортные передние сиденья, декор из алюминия Wave и чёрные глянцевые элементы Piano Black на центральной консоли.

Цена на Volkswagen Passat в комплектации Life начинается от 1 млн 595 тыс. рублей за модель с бензиновым двигателем с турбонаддувом 1,4 л мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой МКПП.