ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Ford начали продажи кроссовера Ford Kuga нового поколения, производство которого налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге. Первые автомобили доставлены в дилерские центры 50 городов России – от Калининграда до Иркутска. Новинка доступна в четырёх комплектациях – Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus – по цене от 1 млн 379 тыс. рублей до 1 млн. 959 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Линейка двигателей нового Ford Kuga включает новый бензиновый двигатель EcoBoost объёмом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с., а также мотор объемом 2,5 л мощностью 150 л.с., который остаётся доступным к заказу специально для рынка России. Оба двигателя доступны в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Клиентам будут доступны как версии с передним, так и с полным приводом.

Уже в базовую комплектацию нового Ford Kuga Trend входят антиблокировочная система тормозов (ABS) и электронная система распределения тормозных усилий (EBD), электронная система курсовой устойчивости (ESP) и система помощи при экстренном торможении (EBA), система помощи при трогании на подъёме (HSA) и система предотвращения опрокидывания (ROM), система контроля тяги в поворотах Torque Vectoring Control, система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс», а также технология Ford MyKey, позволяющая владельцам настраивать параметры безопасного вождения: ограничение максимальной скорости, звука аудиосистемы, блокировку отключения систем активной безопасности и многие другие функции.

Стоит также отметить усовершенствованную систему подушек безопасности модели, которая включает фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира переднего ряда; боковые подушки и шторки безопасности, подушку безопасности для защиты коленей водителя.

Опционально для базовой комплектации клиентам доступен пакет «Комфорт», включающий расширенный пакет зимних опций, в который вошли электрообогрев рулевого колеса, передних сидений, лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, а также форсунки стеклоомывателя с обогревом, расположенные под капотом; кроме того – двухзонный климат-контроль и электронный стояночный тормоз.

Топовая комплектация Titanium Plus стоимостью 1 млн 959 тыс. рублей, помимо привычных систем, включает адаптивные биксеноновые фары с омывателями, усовершенствованную систему активной помощи при парковке Active Park Assist с функцией перпендикулярной парковки, навигационную систему с отображением пробок, камеру заднего вида, систему открывания багажника «hands-free», панорамную крышу с люком в передней части с электроприводом открывания, декоративную светодиодную подсветку с возможностью выбора цвета из 7 вариантов. Кроме того, в максимальной комплектации автомобиль получил аудиосистему Sony с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 2 USB-портами, 9 динамиками и кнопками дистанционного управления на рулевом колесе, а также новую мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным цветным экраном высокого разрешения, Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, функцией AppLink и поддержкой Apple CarPlay и Android.