ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan начали продажи кроссоверов Qashqai 2017 года выпуска, оборудованных системой «ЭРА-Глонасс». Кроме того, для заказа доступна новая спецификация – Quantum Edition, которая пополнит линейку кроссовера двумя комплектациями: QE и QE+, сообщает пресс-служба Nissan.

Новая версия Quantum Edition оснащена системой «ЭРА-Глонасс», полностью светодиодными BiLED фарами с автоматической регулировкой уровня наклона, а также передними и задними датчиками парковки, контролирующими все пространство вокруг автомобиля, отображая на дисплее препятствия. Обе комплектации получили двухзонный климат-контроль, антенну «акулий плавник», омыватели фар, подогрев лобового стекла, семнадцатидюймовые литые диски и стильные серебристые рейлинги, впервые представленные в эксклюзивных версиях Nissan Qashqai City и City 360.

Помимо всех перечисленных достоинств младшей версии, Nissan Qashqai QE+ дополнительно укомплектован многофункциональной мультимедийной системой Nissan Connect 2.0 и системой кругового обзора Around View Monitor, состоящей из четырёх камер, данные с которых передаются на дисплей навигационной системы Nissan Connect.