ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Geely сегодня начинают продажи нового бизнес-седана Emgrand GT. Автомобиль поставляется в трёх уровнях комплектации – Standard, Comfort и Flagship – по цене от 1 млн 389 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Geely.

Флагманский седан доступен Geely с двумя версиями бензинового двигателя: объёмом 2,4 л (148 л.с.) и объёмом 1,8 л (163 л.с.) с системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом. Коробка передач автоматическая 6-ступенчатая с функцией ручного переключения и системой выбора режимов движения (Sport и Eco).

Наиболее доступной является комплектация Standard стоимостью 1 млн 389 тыс. рублей, которая имеет бензиновый двигатель объёмом 2,4 литра мощностью 148 л.с. Уже в базовой комплектации новый бизнес-седан оборудован комплектом подушек безопасности (фронтальные, боковые), системой курсовой устойчивости ESC, антипробуксовочной системой, а также системой ABS и системой помощи при экстренном торможении BA. Для комфорта водителя предусмотрены круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, датчик света и дождя, гидроусилитель рулевого управления, задние датчики парковки, наружные зеркала с обогревом и электроприводом складывания, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и регулировкой по вылету и углу наклона, система бесключевого доступа и запуска двигателя. В этой версии устанавливается приборная панель с цветным 3,5-дюймовым дисплеем, предлагается кожаная обивка сидений и подогрев передних кресел. Аудиосистема с 6 динамиками имеет радиоприёмник, а также разъёмы USB и AUX. В комплектации Standard автомобиль оснащён колёсами размерности 215/55 R17 на легкосплавных дисках и системой контроля давления в шинах, противотуманными фарами и задними LED фонарями. Стояночный тормоз – электромеханический с функцией удержания автомобиля на месте. Запасное колесо – полноразмерное (215/55 R17) на стальном диске.

Комплектация Comfort предлагается по цене 1 млн 663 тыс. рублей и оснащается бензиновым двигателем c турбонаддувом и непосредственным впрыском объёмом 1,8 литра. В этом исполнении автомобиль оснащён 6 подушками безопасности, электроусилителем рулевого управления и шинами размерностью 245/45 R18 на легкосплавных дисках.