ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры SsangYong начали продажи нового кроссовера SsangYong Tivoli. Цены на новую модель стартуют с отметки 999 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба SsangYong, кроссовер Tivoli представлен в двух модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). Автомобиль оснащён мультимедийной системой с сенсорным дисплеем 7 дюймов, настраиваемой подсветкой комбинации приборов в шести вариантах, информативным многофункциональным дисплеем, светодиодной интерьерной подсветкой салона. Дополнительный комфорт достигается за счёт вентилируемого сидения водителя с электроприводом регулировок, подогрева передних и задних сидений, рулевого колеса с подогревом, регулируемой по наклону спинке второго ряда сидений, а также двузонного климат-контроля.

SsangYong Tivoli оснащается шестью подушками безопасности (две фронтальные, две передние боковые, шторки безопасности) и такими системами активной безопасности, как ESP, ASR, HBA, ARP, ESS. Объем багажника в зависимости от модификации составляет от 423 до 720 литров.

На российском рынке кроссовер представлен с 1,6-литровым бензиновым двигателем eXGI мощностью 128 л.с. Мотор комплектуется 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач с тремя интеллектуальными режимами вождения, в сочетании с полным или передним приводами.