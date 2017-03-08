ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Урала за 2016 г. по всем видам страхования (без ОМС) выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., достигнув 68,4 млрд руб. В 2015 г. сборы рынка Урала по всем видам страхования (кроме ОМС) составляли лишь 63,4 млрд руб.

Сборы увеличились за счёт роста сегмента страхования жизни, ОСАГО, страхования от несчастных случаев (НС), ответственности. Так, сборы страховщиков по страхованию жизни по сравнению с прошлым годом выросли на 57,6% - с 6,6 до 10,4 млрд руб.

В сфере страхования от несчастных случаев рост составил 31,8% (с 4,4 до 5,8 млрд руб.), ОСАГО – 8,9% (с 21,4 млрд руб. до 23,3 млрд руб.). Также наблюдается рост в сегменте страхования гражданской ответственности – премии выросли на 84,6% (с 1,3 до 2,4 млрд руб.).

«Рост ОСАГО связан с повышением тарифов в данном виде страхования. Высокая динамика рынка страхования жизни обеспечивается развитием накопительного и инвестиционного страхования», - отмечает Андрей Самойлов, директор Уральского регионального центра «АльфаСтрахование».

В некоторых видах страхования произошло снижение: сборы по ДМС уменьшились на 22,8% (с 9,2 до 7,1 млрд руб.), сборы по каско – на 11,4% (с 11,4 до 10,1 млрд руб.). Также на 3,7% уменьшились сборы по страхованию имущества (с 18,9 до 18,2 млрд руб.).

«Снижение рынка ДМС связано с урезанием и оптимизацией страховых программ крупных предприятий. Также достаточно частым явлением стало сокращение перечня рисков в программах страхования ДМС. Снижение в сегменте каско объясняется несколькими факторами: высокой чувствительностью покупателей к изменению курса рубля, сокращением банковского кредитования, снижением продаж новых автомобилей. Автовладельцы планируют покрыть расходы на восстановление авто за счет ОСАГО, несмотря на то, что данный полис не покрывает тотальные убытки и убытки, не связанные с ДТП», - говорит Андрей Самойлов.

Сборы страховщиков в России по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли за 2016 г. на 15,3% - до 1,181 трлн руб. против 1,024 трлн руб. годом ранее. Таким образом, на страховой рынок Урала пришлось 5,8% от общих соборов российских страховщиков.