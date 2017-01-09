Suzuki увеличила гарантийный срок на свои машины до пяти лет
09.01.2017, 12:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Suzuki предоставляет российским покупателям продлённую гарантию без дополнительных затрат. C 1 января 2017 года при покупке любой модели Suzuki владелец автомобиля получает бесплатный сертификат на продление срока гарантийного обслуживания ещё на два года – до пяти лет – или до 120 тыс. км пробега.
Условия четвёртого и пятого гарантийных лет аналогичны условиям трёхлетней заводской гарантии. Данная гарантия покрывает большую часть узлов и агрегатов автомобиля, что освобождает от дополнительных расходов на возможный ремонт. Кроме того, сертификат постгарантийной защиты предоставляется каждому покупателю по умолчанию – оформления дополнительных страховых полисов не требуется.
Suzuki стала первым японским брендом, который предоставляет клиентам возможность воспользоваться продлённой гарантией без покупки дополнительных страховых полисов.
Условия четвёртого и пятого гарантийных лет аналогичны условиям трёхлетней заводской гарантии. Данная гарантия покрывает большую часть узлов и агрегатов автомобиля, что освобождает от дополнительных расходов на возможный ремонт. Кроме того, сертификат постгарантийной защиты предоставляется каждому покупателю по умолчанию – оформления дополнительных страховых полисов не требуется.
Suzuki стала первым японским брендом, который предоставляет клиентам возможность воспользоваться продлённой гарантией без покупки дополнительных страховых полисов.