В 2016 году в Москве было продано 16% всех автомобилей в России
20.01.2017, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 2016 года, по итогам которого был составлен рейтинг крупнейших региональных рынков.
Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга традиционно является Москва, на долю которой за прошлый год пришлось 16% от всего рынка. В количественном выражении это составляет 200,3 тыс. единиц – на 0,6% меньше, чем в 2015 году. Вдвое меньше легковых автомобилей было реализовано в Подмосковье (97,5 тыс. шт.; -3,3%). Замыкает первую тройку Санкт-Петербург (85,6 тыс. шт.), рынок которого вырос на 3%.
Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (59,4 тыс. шт.; -3,7%), занявший четвёртое место в общем зачёте. В пятёрке лидеров оказался и Краснодарский край (48,7 тыс. шт.; -1,3%). В ТОП-10 также попадают: Самарская область (44 тыс. шт.; -4,1%), Башкортостан (43,7 тыс. шт.; +4,6%), Ростовская (35,3 тыс. шт.; -3,6%), Свердловская (33,9 тыс. шт.; -6,3%) и Нижегородская (31,2 тыс. шт.; -6,3%) области. Стоит отметить, что на перечисленную десятку регионов-лидеров приходится свыше половины (54%) российского рынка. Показатели каждого из оставшихся регионов оказываются менее 30 тыс. проданных экземпляров.
Всего же объём рынка новых легковых автомобилей в России в 2016 году составил 1,26 млн единиц – на 4% меньше, чем годом ранее.
Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга традиционно является Москва, на долю которой за прошлый год пришлось 16% от всего рынка. В количественном выражении это составляет 200,3 тыс. единиц – на 0,6% меньше, чем в 2015 году. Вдвое меньше легковых автомобилей было реализовано в Подмосковье (97,5 тыс. шт.; -3,3%). Замыкает первую тройку Санкт-Петербург (85,6 тыс. шт.), рынок которого вырос на 3%.
Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (59,4 тыс. шт.; -3,7%), занявший четвёртое место в общем зачёте. В пятёрке лидеров оказался и Краснодарский край (48,7 тыс. шт.; -1,3%). В ТОП-10 также попадают: Самарская область (44 тыс. шт.; -4,1%), Башкортостан (43,7 тыс. шт.; +4,6%), Ростовская (35,3 тыс. шт.; -3,6%), Свердловская (33,9 тыс. шт.; -6,3%) и Нижегородская (31,2 тыс. шт.; -6,3%) области. Стоит отметить, что на перечисленную десятку регионов-лидеров приходится свыше половины (54%) российского рынка. Показатели каждого из оставшихся регионов оказываются менее 30 тыс. проданных экземпляров.
Всего же объём рынка новых легковых автомобилей в России в 2016 году составил 1,26 млн единиц – на 4% меньше, чем годом ранее.