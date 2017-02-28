Toyota Land Cruiser стал лидером рынка Дальнего Востока в январе
28.02.2017, 14:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей в январе 2017 года и составило рейтинг наиболее продаваемых моделей в Дальневосточном федеральном округе.
Согласно результатам исследования, самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей в ДФО в первый месяц нынешнего года стала Toyota Land Cruiser, показатель которой составил 59 единиц. Совсем чуть-чуть уступил ей кроссовер Toyota RAV4, который разошёлся тиражом в 58 экземпляров (+38%). На третьем месте находится ещё один представитель Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado (44 шт.).
Согласно результатам исследования, самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей в ДФО в первый месяц нынешнего года стала Toyota Land Cruiser, показатель которой составил 59 единиц. Совсем чуть-чуть уступил ей кроссовер Toyota RAV4, который разошёлся тиражом в 58 экземпляров (+38%). На третьем месте находится ещё один представитель Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado (44 шт.).