Toyota объявила скидки на свои автомобили в России
18.03.2017, 09:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Тойота Мотор" с 18 по 31 марта 2017 года предлагает клиентам приобрести автомобили ключевых моделей Toyota производства 2017 года на максимально выгодных условиях.
Так, с 18 по 31 марта при покупке Toyota Camry, RAV4 2017 года выпуска в любой комплектации клиентам предоставляется специальная скидка в объёме 100 тыс. рублей при условии единовременной оплаты наличными всей стоимости автомобиля. Кроме того, в указанный период времени при покупке модели Corolla скидка в 100 тыс. рублей будет распространяться на автомобили как 2017, так и 2016 года производства, сообщает пресс-служба "Тойота Мотор".
Для клиентов, планирующих приобретение автомобиля с помощью заёмных средств, в этот же период "Тойота Банк" предлагает специальные кредитные программы "Недели Тойота Стандарт" и "Недели Тойота Комфорт". В рамках этих программ можно приобрести Toyota Camry, RAV4 или Corolla в кредит с годовой процентной ставкой 14,4% . Первый взнос может составлять всего 10% стоимости автомобиля.
Помимо новых выгодных условий, до 31 марта продолжают действовать выгодные цены на ключевые модели Toyota 2016 года выпуска. Цены снижены на все комплектации Toyota Camry, RAV4, Corolla и Land Cruiser 200.
Также до конца марта продолжает действовать специальное кредитное предложение "Выгодный" от "Тойота Банка" со сниженной ставкой от 7,4% годовых первоначальным взносом 70% для автомобилей Toyota Camry, RAV4, Hilux, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Corolla. Toyota Land Cruiser 200 до конца марта можно приобрести в кредит под 12,9% годовых в рамках кредитного предложения "Комфорт Люкс", при этом первоначальный взнос составит 50%.
Независимо от того какой год производства у выбранного автомобиля, увеличить выгоду при его приобретении клиенты могут за счёт условий программ Toyota Trade-in и утилизации. Размер выгоды зависит от выбранной модели и комплектации, а также от марки автомобиля, который сдается в счёт нового: наиболее выгодные условия предлагаются для владельцев Toyota и Lexus.
Так, с 18 по 31 марта при покупке Toyota Camry, RAV4 2017 года выпуска в любой комплектации клиентам предоставляется специальная скидка в объёме 100 тыс. рублей при условии единовременной оплаты наличными всей стоимости автомобиля. Кроме того, в указанный период времени при покупке модели Corolla скидка в 100 тыс. рублей будет распространяться на автомобили как 2017, так и 2016 года производства, сообщает пресс-служба "Тойота Мотор".
Для клиентов, планирующих приобретение автомобиля с помощью заёмных средств, в этот же период "Тойота Банк" предлагает специальные кредитные программы "Недели Тойота Стандарт" и "Недели Тойота Комфорт". В рамках этих программ можно приобрести Toyota Camry, RAV4 или Corolla в кредит с годовой процентной ставкой 14,4% . Первый взнос может составлять всего 10% стоимости автомобиля.
Помимо новых выгодных условий, до 31 марта продолжают действовать выгодные цены на ключевые модели Toyota 2016 года выпуска. Цены снижены на все комплектации Toyota Camry, RAV4, Corolla и Land Cruiser 200.
Также до конца марта продолжает действовать специальное кредитное предложение "Выгодный" от "Тойота Банка" со сниженной ставкой от 7,4% годовых первоначальным взносом 70% для автомобилей Toyota Camry, RAV4, Hilux, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Corolla. Toyota Land Cruiser 200 до конца марта можно приобрести в кредит под 12,9% годовых в рамках кредитного предложения "Комфорт Люкс", при этом первоначальный взнос составит 50%.
Независимо от того какой год производства у выбранного автомобиля, увеличить выгоду при его приобретении клиенты могут за счёт условий программ Toyota Trade-in и утилизации. Размер выгоды зависит от выбранной модели и комплектации, а также от марки автомобиля, который сдается в счёт нового: наиболее выгодные условия предлагаются для владельцев Toyota и Lexus.