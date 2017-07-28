Toyota Fortuner станет второй моделью на российском рынке, построенной на платформе IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle). Данную платформу внедорожник делит с пикапом Hilux восьмого поколения, в её основе – наиболее прочная из всех представленных в России рама типа Heavy Duty, обеспечивающая максимальную надёжность при эксплуатации в условиях сурового бездорожья.

Покупателям в России будет представлено второе поколение Toyota Fortuner, запуск которого на глобальном рынке состоялся в 2015 году. В рамках смены поколения была увеличена толщина и оптимизированное сечение поперечин рамы. Эти изменения Toyota Fortuner улучшили показатели прочности и устойчивости к деформации на изгиб и кручение, так и комфорт в движении, управляемость и безопасность.

Переработка формы рамы и точек крепления элементов шасси позволила улучшить внедорожные характеристики Toyota Fortuner. Увеличенный ход подвески предотвращает вывешивание колёс даже на очень сложном рельефе, а дорожный просвет в 225 мм наряду с углами въезда 29° и съезда 25° обеспечивает Toyota Fortuner высокую геометрическую проходимость.

В трансмиссии Fortuner использована классическая схема полного привода Part-Time с жёстким подключением передней оси и понижающей передачей. Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси с управлением из салона принудительно распределяет крутящий момент между колесами задней оси в пропорции 50:50, существенно повышая проходимость. Прочность и надежность такого типа полного привода были дополнены удобством его использования. Так, подключение полного привода возможно во время движения на скорости до 100 км/ч. При этом максимальная скорость при жёстко подключенном переднем приводе не ограничена, а от возможного перегрева трансмиссии в жаркую погоду защищает дополнительный радиатор.

Определяющей характеристикой практичности и комфорта интерьера стали его семиместность и большое количество свободного пространства для водителя и всех пассажиров. Для каждого ряда предусмотрены индивидуальные опции, повышающие удобство поездки, включая двухсекционный перчаточный ящик с функцией охлаждения, подлокотник с интегрированными подстаканниками, розетки для зарядки гаджетов для всех рядов или дополнительные потолочные воздуховоды. Второй ряд разделен в пропорции 60/40, третий ряд – в пропорции 50/50, что позволяет создать более 30 конфигураций салона. Сиденья третьего ряда вертикально поднимаются к боковинам багажного отделения или могут быть демонтированы для увеличения объёма.