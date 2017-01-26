Toyota привезёт в Россию новый Prius
26.01.2017, 15:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Toyota возобновит продажи гибридной модели Pruis четвёртого поколения на российском рынке в марте этого года. Поставки автомобиля начнутся в марте 2017 года, а цены будут объявлены ближе к старту продаж.
Prius четвёртого поколения дебютировал на автосалоне во Франкфурте в конце 2015 года, а на глобальном рынке появился в 2016 году. Дизайн автомобиля выполнен в той же футуристичной стилистике водородной модели Mirai, работающей на топливных элементах. Силовая установка нового Prius состоит из бензинового мотора объёмом 1,8 л (98 л.с) и электромотора (72 л.с), а суммарная отдача составляет 122 л.с.
Новый Prius стал первым автомобилем концерна Toyota, построенным на глобальной архитектуре TNGA. Аббревиатура, которая расшифровывается как Toyota New Global Architecture, описывает новую философию разработки и производства, в соответствии с которой все новые модели фирмы разных классов будут собираться из набора стандартных модулей.
Prius четвёртого поколения дебютировал на автосалоне во Франкфурте в конце 2015 года, а на глобальном рынке появился в 2016 году. Дизайн автомобиля выполнен в той же футуристичной стилистике водородной модели Mirai, работающей на топливных элементах. Силовая установка нового Prius состоит из бензинового мотора объёмом 1,8 л (98 л.с) и электромотора (72 л.с), а суммарная отдача составляет 122 л.с.
Новый Prius стал первым автомобилем концерна Toyota, построенным на глобальной архитектуре TNGA. Аббревиатура, которая расшифровывается как Toyota New Global Architecture, описывает новую философию разработки и производства, в соответствии с которой все новые модели фирмы разных классов будут собираться из набора стандартных модулей.