ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Тойота Мотор» снизила цены на четыре ключевых модели Toyota: Camry, RAV4, Land Cruiser 200 и Corolla. Выгодные условия приобретения действует у официальных дилеров бренда на территории России в период с 22 февраля до 31 марта и распространяется на автомобили 2016 года выпуска в наличии у дилера. Цены снижены на все комплектации ключевых моделей бренда.

Так, например, стоимость Toyota Camry 2016 года в популярной комплектации «Элеганс Плюс» составит 1 млн 576 тыс. рублей, позволяя сделать покупку на 100 тысяч рублей выгоднее. Кроссовер Toyota RAV4 2016 года выпуска в наиболее востребованной комплектации «Комфорт» доступен в салонах официальных дилеров Toyota по цене 1 млн 541 тыс. рублей. Приобрести флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска в указанный период можно от 3 млн 992 тыс. рублей. Максимальный размер прямой выгоды при покупке седана Toyota Corolla 2016 года выпуска в рамках специальных цен составит 50 тыс. рублей.

Одновременно со специальными ценами на Toyota Camry, RAV4, Land Cruiser 200 и Corolla с 22 февраля продолжают действовать специальные условия приобретения по программе Trade-in. Программа действует как для автомобилей 2016-го, так и 2017 года выпуска. Так, выгода по программе Toyota Trade-in для Toyota Camry, может достигать 150 тыс. рублей. Таким образом, при приобретении бизнес-седана с двигателем объёмом 3,5 литра суммарная максимальная выгода при использовании специальной цены и программы трейд-ин достигает 259 тысяч рублей. Максимальная выгода при приобретении автомобиля с использованием программы Trade-in для Toyota Corolla составит 50 тыс. рублей, для Toyota RAV4 – 100 тыс. рублей, а для флагмана модельного ряда Toyota – внедорожника Land Cruiser 200 – 200 тысяч рублей.

Кроме того, до 17 марта продлено действие специального пакетного предложения «Toyota. Всё включено» для автомобилей Toyota Camry , Toyota RAV4, Toyota Corolla 2017 года выпуска.