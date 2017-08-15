ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota в июле реализовали 7986 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,2%, согласно данным АЕБ. По итогам семи месяцев 2017 года продажи Toyota на российском рынке составили 51881 машину, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.