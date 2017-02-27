ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Porsche во втором полугодии 2017 года начнут продажи нового Panamera Turbo S E-Hybrid, премьера которого состоится на Женевском автосалоне. С момента выхода на рынок четырёхдверный гран-туризмо предлагается также в версии Executive с удлинённой на 150 мм колёсной базой. Цена на Panamera Turbo S E-Hybrid в России начинается от 12 млн 109 тыс. рублей, а Panamera Turbo S E-Hybrid Executive стоит от 13 млн 495 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

В новом Panamera Turbo S E-Hybrid, ставшим вторым гибридным вариантом этой модели после Panamera 4 E-Hybrid, электродвигатель (136 л.с.) комбинируется с V-образным 8-цилиндровым двигателем (550 л.с.). Встроенная в гибридном модуле Porsche разделительная муфта, как и в Panamera 4 E-Hybrid, приводится в действие электромеханически через электрическое исполнительное устройство (Electric Clutch Actuator, ECA). Для передачи крутящего момента к серийной адаптивной системе полного привода Porsche Traction Management (PTM) – как и во всех других моделях Panamera второго поколения – 8-ступенчатая коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK). Привод E-Performance разгоняет седан класса «люкс» до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid доходит до 310 км/ч.

Электродвигатель автомобиля получает питание от литий-ионной батареи энергоёмкостью 14,1 кВтч с жидкостным охлаждением. Интегрированная в заднюю часть кузова высоковольтная батарея полностью заряжается в течение шести часов через 230-вольтный разъём с силой тока 10 ампер. Если вместо серийного зарядного устройства мощностью 3,6 кВт использовать опциональное бортовое зарядное устройство на 7,2 кВт и 230-вольтный разъем с силой тока 32 ампер, батарея Panamera полностью зарядится уже через 2,4 часа. Через коммуникационную систему Porsche Communication Management (PCM) или приложение Porsche Connect (для смартфона и Apple Watch) можно запрограммировать процесс зарядки на определенное время. Panamera Turbo S E-Hybrid оснащён автономной системой кондиционирования, чтобы уже во время зарядки можно было охладить или прогреть салон автомобиля.

Panamera Turbo S E-Hybrid в стандартном случае стартует в чисто электрическом режиме движения «E-Power»; дистанцию до 50 км четырёхдверный спорткар способен преодолеть с нулевым выбросом вредных веществ. При нажатии на педаль акселератора с переходом через точку повышенного сопротивления или при достижении минимального уровня зарядки батареи Panamera переключается в режим «Hybrid Auto» – в нём для движения доступна мощность от обоих двигателей. Расход в новом европейском ездовом цикле (NEDC) для плагин-гибридных моделей составляет 2,9 л/100 км бензина Super (66 г/км CO2) и 16,2 кВтч/100 км электроэнергии.