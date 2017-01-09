Цены на батареи для электромобилей за 7 лет снизились на 80%
09.01.2017, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как показывает исследование, проведенное консалтинговой фирмой McKinsey, за период с 2010 по 2016 годы на мировом рынке наблюдается серьезное снижение цен на аккумуляторы для электромобилей. Речь идет о снижении примерно на 80%. И это важный момент, т.к. высокая цена электромобилей (в которых стоимость батареи составляет значительную часть) остается самым большим препятствием для потенциальных покупателей.
В настоящее время цена батареи для электромобиля в среднем складывается из расчета: около 230 долларов США за кВт-час. Таким образом, по сравнению с обычным автомобилем стоимость его электрической версии (с типовым размером батареи на 60 кВт) – почти на $14 тыс. выше.
Как сообщает Automobilwoche, для того чтобы снизить цены на такие батареи на мировом рынке, а себя сделать независимым от азиатских производителей, таких как LG и Samsung, глава электрической автомобильной компании Tesla и решил открыть большой завод для производства ячеек батарей и аккумуляторов. Совместно с японской компанией электроники Panasonic в пустыне Невада уже построен так называемый Gigafactory.
В настоящее время цена батареи для электромобиля в среднем складывается из расчета: около 230 долларов США за кВт-час. Таким образом, по сравнению с обычным автомобилем стоимость его электрической версии (с типовым размером батареи на 60 кВт) – почти на $14 тыс. выше.
Как сообщает Automobilwoche, для того чтобы снизить цены на такие батареи на мировом рынке, а себя сделать независимым от азиатских производителей, таких как LG и Samsung, глава электрической автомобильной компании Tesla и решил открыть большой завод для производства ячеек батарей и аккумуляторов. Совместно с японской компанией электроники Panasonic в пустыне Невада уже построен так называемый Gigafactory.