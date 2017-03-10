ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Porsche начали приём заказов на новый Porsche 911 GT3, который поступит в продажу с середины июня. Стоимость нового суперспортивного 911-го составляет от 10 млн 318 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Новое поколение Porsche 911 GT3 получило новый четырёхлитровый оппозитный двигатель мощностью 500 л.с., который почти без изменений взят с чистокровного гоночного 911 GT3 Cup. В комплектации с серийной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK), которая была специально адаптирована для использования в GT, двухместный автомобиль, весящий с полным баком 1430 кг, разгоняется с места до 100 км/ч за 3,4 секунды. Его максимальная скорость составляет 318 км/ч. Любителям вождения в чистом виде Porsche предлагает 911 GT3 на выбор в комплектации с 6-ступенчатой спортивной механической коробкой передач. В этом случае суперспортивный 911-й разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды и имеет максимальную скорость 320 км/ч. Переработанная ходовая часть с системой управления задними колесами и последовательно облегченная конструкция автомобиля нацелены на то, чтобы мощность двигателя была преобразована в динамический потенциал. Также высокую динамику обеспечивают динамические опоры двигателя и блокируемый дифференциал задней оси.

Внешний облик 911 GT3 отличают доминирующее в задней части антикрыло из карбона, олегченная облицовка передней части кузова и передний спойлер, который оптимизированы для лучшей обтекаемости, а также облегченная облицовка задней части кузова с отверстиями для выхода воздуха и новым диффузором.

Интерьер нового супер спорткара получил спортивное рулевое колесо GT диаметром 360 мм, спортивные сиденья водителя и пассажира Porsche Plus с завышенными боковыми валиками и ручной регулировкой в продольном направлении. Регулировка наклона спинок и высоты сидений производится при помощи электропривода. Поскольку 911 GT3 традиционно является двухместным автомобилем, углубления для задних сидений закрыты.