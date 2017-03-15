ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota начинают продажи нового Prius, который получил гибридную силовую установку нового поколения. Стоимость новинки составляет 2 млн 112 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», в основе гибридной силовой установки нового поколения – бензиновый двигатель объёмом 1,8 литра, развивающий максимальную мощность 98 л.с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме при максимальной отдаче. Использование электрического насоса в системе охлаждения двигателя и электропривода компрессора кондиционера обеспечивает быстрый прогрев двигателя и салона, а также способствует дополнительной экономии топлива, Новую гибридную силовую установку Prius также отличает новая трансмиссия, состоящая из электромеханического вариатора с планетарным делителем мощности и электродвигателя.

Помимо этого, Prius четвёртого поколения получил новую высоковольтную Ni-Mh батарею, обеспечивающую увеличенный пробег на электрической тяге. Более компактные размеры новой батареи позволили расположить её под задним креслом и сделать пол багажного отделения на 11 см ниже, добившись одновременно оптимального распределения веса и увеличения объёма багажника. Моментная характеристика электродвигателя обеспечивает Prius четвёртого поколения уверенное ускорение с момента начала движения. Суммарная мощность гибридной силовой установки нового поколения составляет 122 л.с.

Гарантия на компоненты гибридной установки Prius (высоковольтная батарея, электронный блок управления высоковольтной батареи, ЭБУ гибридной установки, преобразователь-инвертор гибридной установки) действует в течение 5 лет или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Впервые в истории модели вся информация о работе систем отображается в цифровом виде на двух цветных многофункциональных дисплеях на инструментальной панели. Дополняет их 7-дюймовый сенсорный экран на передней панели с доступом к интегрированным возможностям мультимедиа, навигатору и популярным виджетам. Четвёртым источником информации для водителя стал цветной проекционный дисплей, отображающий важнейшую информацию о поездке непосредственно на лобовом стекле в зоне прямой видимости.