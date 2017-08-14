ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Brilliance с 15 августа начинают продажи обновлённого кроссовера Brilliance V5 с турбированным двигателем 1,5Т, производство которого налажено на заводе «Дервейс». Новинка доступна в двух комплектациях – Sport и Deluxe – по цене 1 млн 49 тыс. рублей и 1 млн 99 тыс. рублей соответственно.

В базовую версию уже входят интеллектуальная система доступа в автомобиль, запуск двигателя нажатием кнопки Start/Stop, электрорегулировка боковых зеркал, подогрев боковых зеркал заднего вида, подогрев заднего стекла, складывающиеся спинки сидений заднего ряда 60:40, открывание крышки багажника с пульта ДУ, полноразмерное запасное колесо. Оснащение комплектации Deluxe дополнено боковыми шторками безопасности, люком с электроприводом, круиз-контролем.

Турбированный двигатель BM 1.5T развивает 143 л.с. и максимальный крутящий момент в 220 Нм. В качестве трансмиссии предлагается безальтернативный 5-диапозонный «автомат».

По сравнению с Brilliance V5 с двигателем 1,6 л предыдущего поколения обновленный кроссовер получил дополнительные ребра жёсткости из высокопрочной стали в дверях, систему курсовой устойчивости, число подушек безопасности увеличено до шести. Значительно улучшен бортовой компьютер кроссовера, комфортность подвески; снижены шумы, вибрации, усовершенствованы элементы управления автомобилем. Экстерьер автомобиля отличают обновленный дизайн хромированной решетки радиатора и узкие, изогнутые фары, а также светодиодные огни.

В числе дополнительных опций на Brilliance V5 1.5Т, в частности, появились мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 6,5 дюйма на центральной консоли (в стандартной комплектации), система интерактивного взаимодействия Bluetooth нового поколения, бесключевой доступ и запуск двигателя одним нажатием кнопки.