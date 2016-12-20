ОРЕАНДА-НОВОСТИ Если власти ЮАР реализуют планы по введению безвизового режима для российских туристов на 90 дней, турпоток в эту страну вырастет, считают туроператоры. В настоящее время получить визу ЮАР достаточно хлопотно: необходимо лично подавать документы на визу в посольстве этой страны в Москве.

Введение безвизового режима для граждан России возможно с февраля 2017 года, сообщили в МИД ЮАР.

По мнению российских туроператоров, отмена виз поможет оживить туропоток на направлении, который упал с середины 2014 года, когда была разрешено только личное обращение за визой. Это фактически отсекло туристов из дальних регионов, поскольку в России подать документы можно лишь в посольстве, находящемся в Москве, сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Процесс осложняется еще и тем, что южноафриканские консульские работники нередко довольно придирчиво рассматривают поданные документы. По словам представителя туроператора «Русский Экспресс», многие желающие посетить ЮАР, особенно из регионов, узнав о хлопотной процедуре получения визы, выбирают другие направления.

Власти Южно-Африканской Республики работают над облегчением визового режима для российских туристов. Ранее уже были введены десятилетние визы для руководителей российских компаний.

Согласно официальной статистике африканского государства, в 2015 году российский турпоток составил всего 15 тысяч человек, а в 2014-м – 10,4 тысячи.