Турпоток в Крым увеличат при помощи новых спортивных объектов
27.02.2017, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Благодаря строительству новых спортивных объектов Крым может рассчитывать на значительное увеличение туристического потока. Об этом заявила министр спорта РК Елизавета Кожичева по итогам обсуждения вопроса влияния спортивной инфраструктуры на другие отрасли в тематической секции «ГЧП в спорте — проблемы и перспективы» в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» 27 февраля.
Министр спорта РК уточнила, что новые инфраструктурные спортивные объекты, строительство которых в Крыму должно завершиться до 2020 года, будут соответствовать необходимым стандартам и иметь возможность принимать спортивные соревнования международного уровня.
«Крым в ближайшие годы сможет стать организатором соревнований международного уровня. Наши новые спортивные объекты позволят вместить необходимое количество как участников, так и болельщиков. Таким образом полуостров сможет быть интересным для посещения категории спортсменов и спортивных болельщиков, которые ранее игнорировали его из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры», — отметила Елизавета Кожичева.
Также глава профильного министерства республики уточнила, что речь идет о строительстве на территории Крыма Дворца водных видов спорта с тремя бассейнами и реконструкции комплекса «Крым-Спорт», который будет представлять из себя многофункциональный спортивный центр.
Министр спорта РК уточнила, что новые инфраструктурные спортивные объекты, строительство которых в Крыму должно завершиться до 2020 года, будут соответствовать необходимым стандартам и иметь возможность принимать спортивные соревнования международного уровня.
«Крым в ближайшие годы сможет стать организатором соревнований международного уровня. Наши новые спортивные объекты позволят вместить необходимое количество как участников, так и болельщиков. Таким образом полуостров сможет быть интересным для посещения категории спортсменов и спортивных болельщиков, которые ранее игнорировали его из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры», — отметила Елизавета Кожичева.
Также глава профильного министерства республики уточнила, что речь идет о строительстве на территории Крыма Дворца водных видов спорта с тремя бассейнами и реконструкции комплекса «Крым-Спорт», который будет представлять из себя многофункциональный спортивный центр.