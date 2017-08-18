ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод объявил о скидке в размере 100 тыс. рублей на предаказ нового коммерческого легкового автомобиля УАЗ «Профи» по программам «Трейд-ин» и «Утилизация». Приём заказов на новую модель в дилерской сети уже открыт, сообщает пресс-служба УАЗа. Стоит отметить, что программы «Трейд-ин» и «Утилизация» на текущую коммерческую линейку УАЗ прекращают своё действие с начала сентября.

Так, воспользовавшись программой «Трейд-ин», при покупке новой модели УАЗ «Профи» и одновременной сдаче автомобиля, бывшего в употреблении, покупатель получает скидку в размере 100 тыс. рублей. По условиям программы «Утилизация», при покупке новой модели УАЗ «Профи» и сдаче в утилизацию старого автомобиля, покупатель получает скидку 100 тыс. рублей.

За счет внедрения автопроизводителем новых программ «Трейд-ин» и «Утилизация» специально для УАЗ «Профи», на старте продаж минимальная стоимость новой коммерческой модели в комплектации «Стандарт» составит 649 тыс. рублей, в комплектации «Комфорт» – 699 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, новый УАЗ «Профи» грузоподъёмностью 1,5 тонны будет выпускаться с широким спектром надстроек, которые позволят удовлетворить самые разные потребности клиентов в сфере перевозок грузов, доставки товаров, осуществления строительных ремонтных работ и т.д. На старте продаж потребителям будет предложена заднеприводная версия с двумя типами платформ, грузоподъемность которых составит до 5 европаллет. Автомобиль будет оборудован бензиновым двигателем мощностью 160 л.с. производства Заволжского моторного завода.

УАЗ «Профи» в комплектации «Стандарт» будет оснащён системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъёмниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой. Стоимость версии «Стандарт» составит 649 тыс. рублей.