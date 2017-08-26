УАЗ представил внедорожник "Патриот" c пакетом Off-road
26.08.2017, 20:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках выставки MOSCOW OFF-ROAD SHOW 2017, которая проходит с 24 по 27 августа в "Крокус Экспо", Ульяновский автомобильный завод представил внедорожник УАЗ "Патриот" c пакетом Off-road, сообщает пресс-служба компании.
Ульяновский автомобильный завод завершает сертификацию автомобиля с электрической лебёдкой российского производства СПРУТ-9000 Спорт, которая зарекомендовала себя на рынке как лебёдка для настоящих профессионалов. Сочетание мощного двигателя автомобильной лебёдки и редуктора с оптимальным передаточным числом позволяет СПРУТ-9000 быть одной из лучших в категории 9000-х электрических лебёдок среди всех производителей.
Для увеличения автономности использования автомобиля в пакет Off-road входит аккумулятор повышенной ёмкости, а также усиленная защита рулевых тяг, выполненная из стального листа толщиной 3 мм, которая позволяет покорять серьёзное бездорожье. Стоимость пакета Off-road составляет 45 000 рублей. Данная опция станет доступной в продаже с октября 2017 года.
Отметим, что по итогам семи месяцев 2017 года российские дилеры Ульяновского автозавода реализовали 7,8 тыс. внедорожников "Патриот", что на четверть меньше, чем за тот же период годичной давности.
Ульяновский автомобильный завод завершает сертификацию автомобиля с электрической лебёдкой российского производства СПРУТ-9000 Спорт, которая зарекомендовала себя на рынке как лебёдка для настоящих профессионалов. Сочетание мощного двигателя автомобильной лебёдки и редуктора с оптимальным передаточным числом позволяет СПРУТ-9000 быть одной из лучших в категории 9000-х электрических лебёдок среди всех производителей.
Для увеличения автономности использования автомобиля в пакет Off-road входит аккумулятор повышенной ёмкости, а также усиленная защита рулевых тяг, выполненная из стального листа толщиной 3 мм, которая позволяет покорять серьёзное бездорожье. Стоимость пакета Off-road составляет 45 000 рублей. Данная опция станет доступной в продаже с октября 2017 года.
Отметим, что по итогам семи месяцев 2017 года российские дилеры Ульяновского автозавода реализовали 7,8 тыс. внедорожников "Патриот", что на четверть меньше, чем за тот же период годичной давности.
Источник: Автостат