ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследование данных более чем 50 дилерских холдингов и свыше 400 дилерских центров свидетельствует о росте продаж автомобилей в кредит



В 2016 году крупнейшими дилерскими холдингами кредит было реализовано почти 142 тыс. новых автомобилей. Это на 9% больше по сравнению с результатом годичной давности. Также выросла и реализация в кредит автомобилей с пробегом – на 63% до уровня около 19 тыс. единиц.