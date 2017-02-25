ВТБ24 снижает ставки по кредитованию автомобилей с пробегом

Sport.ru / Футбол. Банк ВТБ24 меняет условия кредитования автомобилей с пробегом: базовые ставки снижаются от 2 до 6 п.п. Кредит можно оформить по ставке от 13,9% годовых, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.



Как сообщает пресс-служба ВТБ24, ставки снижаются по кредитованию автомобилей с пробегом, реализуемых через дилерскую сеть, и по финансированию сделок между физическими лицами – по программе ВТБ24 «Свобода выбора».



В рамках предложения необязательно оформление КАСКО. Кредит может быть выдан при нулевом первоначальном взносе (при полном пакете документов) или с его минимальным значением – 20% от стоимости автомобиля и по двум документам (без подтверждения дохода и занятости).



«Свобода выбора» – программа кредитования подержанных автомобилей у физлиц, по которой ВТБ24 начал принимать заявки с октября 2016 года. Доступные суммы для иностранных автомобилей – до 3 млн рублей, отечественных – до 700 тыс. руб.



Самыми популярными марками программы являются Nissan, Volkswagen, Toyota и KIA. За пять месяцев действия программы средняя сумма кредита выросла в 1,5 раза – до 766 тыс. рублей. Самыми активными регионами по количеству подаваемых заявок в рамках программы являются Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар.