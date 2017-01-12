Российские дилеры Volkswagen в 2016 году реализовали 74221 автомобиль, что на 5,3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 5,7% против 5,3% годом ранее, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке в прошлом году остается седан Polo – на этой модели остановили свой выбор 47702 покупателя (+5,1%). Второе место занял кроссовер Tiguan первого поколения, чьи продажи составили 10660 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки седан Jetta с показателем 7721 реализованных машин. Таким образом, лидерами продаж Volkswagen в России традиционно стали модели локального производства.

В 2016 году Volkswagen показал стабильное развитие в сегменте корпоративных продаж – 8% от общего рынка, что составило 25% в объеме реализации марки. Высокие результаты показал Touareg: в прошлом году продано 4967 автомобилей, что выше результата 2015 года на 8%.

В 2016 году марка Volkswagen представила свои популярные модели в исполнении Allstar, запустила продажи Polo в спортивной комплектации GT, а также запустила производство нового поколения Volkswagen Tiguan в Калуге, который появится в официальных дилерских центрах уже в январе 2017 года.