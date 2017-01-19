ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Москвы совершил скачок в продажах под конец 2016 года и завершил прошлый год с положительным результатом.

Аналитики "Автостат Инфо" информируют, что в декабре рост авторынка столицы составил 125,6% в годовом сравнении. В количественном выражении показатели рынка выросли с 9547 до 21 538 ед. авто. Таким образом, декабрьский результат стал годовым рекордом для авторынка столицы.

Как итог, 2016 год Москва закрыла с 1-процентным приростом автомобильных продаж. Уточняется, что всего 207 806 легковых машин разошлись на столичном рынке за прошлый год.

Итоговые показатели демонстрируют, что в процентном соотношении в Москвы растут продажи отечественных марок, которые занимают пока ещё небольшую долю в объёме столичного рынка. Так, в декабре 1140 новых российских авто разошлись в Москве (+140,5%), что соответствует доле в 5,3%. За год объём этого сегмента вырос на 15,4%, продажи достигли 11 796 ед., а доля на рынке - 5,7%. Иномарки преобладают на рынке столицы, хотя темпы их продаж снижаются. За декабрь сегмент иностранных брендов прибавил 124,8% (продано 20 398 ед.), его доля немного сократилась и составила 94,7%. За весь 2016 год объём рынка иномарок в Москве увеличился на 0,3% до 196 010 ед., а рыночная доля составила 94,3%.

KIA лидирует в рейтинге столичного авторынка за 2016 год с показателем 27 476 проданных машин (+21%). Вторым расположился Hyundai, который продал здесь в прошлом году 24 525 легковушек (+9,2%). А замкнула ТОП-3 компания Toyota: 15 393 ед. (+17%). Nissan и Skoda заняли ещё два места в первой пятёрке столичного авторынка. За 2016 год Nissan продал 14 848 машин (+0,1%), а Skoda - 14 397 автомобилей (+20,4%).

Hyundai Solaris стал самым востребованным в столице автомобилем. За 2016 год 14 803 новых "Соляриса" продали московские автодилеры (-5,6%). KIA Rio вышла а второе место по