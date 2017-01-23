ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2016 году продажи новых электромобилей в России составили 83 единицы, что на 28,4% меньше, чем годом ранее (116 шт.).

Лидером по количеству реализованных в стране электрокаров является Tesla, на долю которой приходится около половины (47%) от общего объёма. В количественном выражении это составляет 39 экземпляров. Второй по популярности является модель Mitsubishi i-MiEV (20 шт.), продажи которой в нашей стране уже прекращены. Третью позицию занимает другой электрокар из Японии – Nissan Leaf (18 шт.). Также на российских дорогах появилось и 6 электромобилей Renault Twizy.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», 60% от всего объёма реализованных электрокаров (50 шт.) встали на учёт в столичном регионе (Москва и Подмосковье).