ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Субару Мотор» открыла в Челябинске новый дилерский центр, который принадлежит компании «Планета Авто» и будет осуществлять услуги по продаже и сервисному обслуживанию Subaru.

В новом дилерском центре клиентам предложат полный спектр услуг по приобретению автомобилей, оригинальных запчастей, дополнительного оборудования, аксессуаров и сувенирной продукции Subaru. На тест-драйв доступны все модели бренда, сообщает пресс-служба «Субару Мотор». Также специалисты центра помогут оформить страховку и кредит, купить автомобиль в лизинг или продать через trade-in. Для корпоративных клиентов действуют специальные условия.

Сервисный центр «Планета Авто» использует современное оборудование, рекомендованное производителем. К услугам клиентов – диагностический стенд «МАНА», который позволяет оценить состояние и эффективность работы тормозных систем, состояние амортизаторов, состояние подвески и рулевого управления, «схождение» колёс по осям автомобиля. Также доступна услуга интерактивной приёмки: клиент может принять участие в первичном осмотре автомобиля и его диагностике.

Специалисты сервиса «Планета Авто» постоянно повышают уровень квалификации в специализированном учебном центре и обеспечивают высокое качество услуг по установке дополнительного оборудования, охранных систем и аксессуаров; работ по регламентированному ТО; диагностических работ; слесарных и агрегатных работ; кузовного ремонта любой сложности.



Площадь шоу-рума Subaru составляет 385 кв.м.