В Германии начнутся продажи LADA Vesta
10.02.2017, 10:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Седан LADA Vesta поступит в продажу на рынок Германии с 21 февраля. Как пояснили в компании-импортёре LADA Automobile GmbH, к ним уже поступили первые 40 машин, а в ближайшие дни ожидается поставка ещё нескольких десятков автомобилей.
Германия наряду с Австрией, Венгрией и Словакией – вот те немногие страны Европы, где вазовские машины по-прежнему представлены. Впрочем, присутствие это больше напоминает формальность: за весь 2016 год в Германии было продано 1686 автомобилей с ладьей на передке. Причём две трети этого количества пришлись на заслуженную LADA 4x4.
Немецким покупателям LADA Vesta будут предлагать с двигателем 1.6 мощностью 106 л.с. Поставляемые в Европу машины соответствуют нормам токсичности Евро-6, но от версий для внутреннего рынка они отличаются только калибровками блока управления и системой бортовой диагностики. Есть и небольшие косметические отличия в виде иного щитка приборов и новых звуковых сигналов. А вот версию с мотором 1.8 пока даже не стали сертифицировать.
Цены на LADA Vesta в Германии начинаются с 12490 евро, что эквивалентно 793 тысячам рублей. По набору опций «немецкие» базовые автомобили – это нечто среднее между нашими Вестами в комплектациях Comfort (599 тысяч рублей) и Luxe (662 тысячи). У них есть кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчики света и дождя, аудиосистема, круиз-контроль, мультифункциональный руль и парктроник. При этом добавлены боковые подушки безопасности, которые в России устанавливаются только в версии Luxe, а ещё есть датчики давления в шинах, которые по закону обязательны для Европы, но на российских Вестах вообще не предусмотрены. Зато на евроседанах нет ни российского устройства «ЭРА-Глонасс», ни аналогичной зарубежной системы eCall: Весту успели сертифицировать до того, как она стала обязательной.
Версия «Люкс» стоит 13490 евро, у неё есть климат-контроль, обогрев лобового стекла и мультимедиасистема с семидюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида. Машины с роботизированной коробкой передач поставляются лишь в максимальной комплектации и стоят 14259 евро.
Для сравнения, за 12150 евро житель Германии может приобрести хэтчбек Skoda Fabia – правда, в самой минимальной комплектации Active с трехцилиндровым литровым мотором мощностью 60 л.с. Лифтбек Skoda Rapid стоит минимум 15590 евро, хотя у него «в базе» турбомотор 1.2 TSI (90 л.с.). А вот продукция румынского бренда Dacia заметно дешевле: начальный хэтчбек Sandero предлагается за 6890 евро, а за машину с не самым бедным оснащением и 90-сильным двигателем нужно отдать 10190 евро.
Правда, серьёзным тормозом для LADA Vesta в Германии может стать не только крепко подзабытый бренд, но и непопулярный в компактном классе кузов седан. Например, в 2015 году, когда Dacia Logan ещё предлагалась в Германии, она более чем вдвое уступала по продажам родственному хэтчбеку Sandero. Сейчас Logan в этой стране не продаётся. Шансом для Весты может стать кузов универсал: как раз подобные практичные машины немцы любят. Летом в Ижевске должно стартовать производство таких автомобилей, и в компании Lada Automobile GmbH надеются успеть завершить сертификационные процедуры до конца этого года.
Германия наряду с Австрией, Венгрией и Словакией – вот те немногие страны Европы, где вазовские машины по-прежнему представлены. Впрочем, присутствие это больше напоминает формальность: за весь 2016 год в Германии было продано 1686 автомобилей с ладьей на передке. Причём две трети этого количества пришлись на заслуженную LADA 4x4.
Немецким покупателям LADA Vesta будут предлагать с двигателем 1.6 мощностью 106 л.с. Поставляемые в Европу машины соответствуют нормам токсичности Евро-6, но от версий для внутреннего рынка они отличаются только калибровками блока управления и системой бортовой диагностики. Есть и небольшие косметические отличия в виде иного щитка приборов и новых звуковых сигналов. А вот версию с мотором 1.8 пока даже не стали сертифицировать.
Цены на LADA Vesta в Германии начинаются с 12490 евро, что эквивалентно 793 тысячам рублей. По набору опций «немецкие» базовые автомобили – это нечто среднее между нашими Вестами в комплектациях Comfort (599 тысяч рублей) и Luxe (662 тысячи). У них есть кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчики света и дождя, аудиосистема, круиз-контроль, мультифункциональный руль и парктроник. При этом добавлены боковые подушки безопасности, которые в России устанавливаются только в версии Luxe, а ещё есть датчики давления в шинах, которые по закону обязательны для Европы, но на российских Вестах вообще не предусмотрены. Зато на евроседанах нет ни российского устройства «ЭРА-Глонасс», ни аналогичной зарубежной системы eCall: Весту успели сертифицировать до того, как она стала обязательной.
Версия «Люкс» стоит 13490 евро, у неё есть климат-контроль, обогрев лобового стекла и мультимедиасистема с семидюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида. Машины с роботизированной коробкой передач поставляются лишь в максимальной комплектации и стоят 14259 евро.
Для сравнения, за 12150 евро житель Германии может приобрести хэтчбек Skoda Fabia – правда, в самой минимальной комплектации Active с трехцилиндровым литровым мотором мощностью 60 л.с. Лифтбек Skoda Rapid стоит минимум 15590 евро, хотя у него «в базе» турбомотор 1.2 TSI (90 л.с.). А вот продукция румынского бренда Dacia заметно дешевле: начальный хэтчбек Sandero предлагается за 6890 евро, а за машину с не самым бедным оснащением и 90-сильным двигателем нужно отдать 10190 евро.
Правда, серьёзным тормозом для LADA Vesta в Германии может стать не только крепко подзабытый бренд, но и непопулярный в компактном классе кузов седан. Например, в 2015 году, когда Dacia Logan ещё предлагалась в Германии, она более чем вдвое уступала по продажам родственному хэтчбеку Sandero. Сейчас Logan в этой стране не продаётся. Шансом для Весты может стать кузов универсал: как раз подобные практичные машины немцы любят. Летом в Ижевске должно стартовать производство таких автомобилей, и в компании Lada Automobile GmbH надеются успеть завершить сертификационные процедуры до конца этого года.