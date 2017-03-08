ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщило о том, что в Москве начала работать компания Hyundai Truck and Bus Rus – официальное представительство подразделения коммерческого автотранспорта Hyundai Motor Company. Как отметил директор по маркетингу Hyundai Truck and Bus Rus Виктор Орлов, это национальный импортёр, первая на 100% иностранная «дочка» производителя грузовиков, фургонов и автобусов из Южной Кореи. Об этом и планах на будущее он рассказал на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы».

Ранее производство коммерческой техники Hyundai для перевозчиков РФ вёл калининградский завод «Автотор». Здесь выпущено свыше 6 тыс. шасси и около 4 тыс. полнокомплектных автомобилей. В текущей линейке присутствуют бескапотный малотоннажный HD35, среднетоннажный HD78, а также представители тяжёлого класса – HD120 и HD170. До 2012 года в торговой сети РФ присутствовали автовозные тягачи Hyundai HD500 таганрогской сборки. Выпуск шёл совместно с Ростовским заводом грузовых автомобилей. Плюс ко всему «Кузбасс-Авто» в Кемерово изготавливал грузовики Hyundai HD78.

Как сообщил г-н Орлов, в первом полугодии 2017 года в продуктовой линейке появится HD210 (колёсная формула 6x2). Летом серийным станет обновленный HD35-LT. Параллельно начнется выпуск среднетоннажных грузовиков HD65 и HD78 – Hyundai New Mighty с индексом EX. Это автомобиль нового поколения, с обилием электронных устройств и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Во втором полугодии состоится перезапуск флагмана Xcient. В сегменте LCV выйдет Н350 в версии грузового фургона и микроавтобуса. Возобновится выпуск и популярного автобуса County.

Упор в продажах грузовиков будет сделан на Mighty EX9 полной массой 8200 кг с металлической бортовой платформой длиной 4850 мм. В линейке фургонов фаворитом станет модель Н350. Его серийное производство стартовало в феврале в Саудовской Аравии и Чили, а с марта – в ЮАР и Перу. С июня начнется выпуск Н350 в Доминикане, а в России – с октября. На автомобили с маркировкой «Сделано в России» будет распространяться общая гарантия 3 года и 6 лет гарантии против сквозной коррозии кузова.

В настоящее время у коммерческих автомобилей Hyundai на территории РФ работают 50 дилеров и стоит задача за два года довести их численность до 70 предприятий. При этом дилеры корейского бренда начнут строить бизнес с применением trade-in и реализации автомобилей с пробегом.