ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Казахстанский завод «Азия Авто» отправил первую железнодорожную партию из 120 внедорожников LADA 4x4 усть-каменогорского производства на рынок Китая. Железнодорожной поставке предшествовали две пилотные отгрузки, осуществлённые в январе 2017 года автотранспортом, сообщает пресс-служба «Бипэк Авто – Азия Авто».

«Первая сотня усть-каменогорских машин уже обрела своих владельцев в КНР. Сегодня мы переходим от пилотных поставок автовозами к более регулярным железнодорожным поставкам, – сообщил президент «Азия Авто» Ерик Сагымбаев. – Рынок Китая – один из самых закрытых. Импорт на территорию страны ограничен высокими заградительными пошлинами – с пересечением границы автомобили прибавляют в цене две трети стоимости. Плюс административные барьеры. Тем не менее нам удалось добиться успеха на этом экспортном направлении, и даже с учётом уплаты таможенного тарифа продукция «Азия Авто» под брендом LADA пользуется спросом на рынке КНР».

Порядка 800 машин пересекут границу Поднебесной в течение второго квартала, а общий потенциал экспорта на территорию Китая в 2017 году «Азия Авто» оценивает в 3500 автомобилей.