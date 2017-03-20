Компания «Порше Руссланд» открыла в Красноярске новый дилерский центр Порше Центр Красноярск, который принадлежит ГК «Крепость». Как отмечается, открытие нового центра является важным этапом в развитии компании Porsche в Сибири и подчёркивает важность сибирского региона для дальнейшего развития бренда на территории России.

Как сообщает пресс-служба «Порше Руссланд», Порше Центр Красноярск занимает площадь 1360 кв.м. Шоурум площадью 538 кв.м. позволяет разместить до 7 автомобилей, чтобы представить весь модельный ряд Porsche. Сервисная зона площадью 496 кв.м. располагает всем необходимым техническим оборудованием, широким спектром запасных частей и аксессуаров для профессионального сервисного обслуживания. В салоне также представлена коллекция аксессуаров Porsche Driver’s Selection в специально выделенной зоне Shop-in-Shop.