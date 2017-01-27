ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве к Кубку конфедераций ФИФА — 2017 установят 37 брендированных инфостоек на колёсах. За ними будут дежурить городские волонтёры, владеющие английским языком. Они подскажут гостям столицы, как добраться до нужной точки пешком и на общественном транспорте. Мобильные пункты помощи установят у выходов со станций Кольцевой линии метро, а также недалеко от «Библиотеки имени Ленина», «Охотного Ряда» и «Лубянки». Кроме того, стойки появятся на всех железнодорожных вокзалах Москвы, а также в аэропортах. При этом в каждой воздушной гавани планируется установить сразу несколько таких мобильных пунктов.

Всего в Москве во время Кубка конфедераций ФИФА — 2017 будут задействованы 1850 городских волонтёров и ещё примерно столько же — от оргкомитета. Городским добровольцам предстоит не только информировать, но и встречать болельщиков и гостей столицы, участвовать в проведении фестивалей, общаться с журналистами и помогать медицинским работникам. Волонтёры будут первыми, кого увидят болельщики, прибывшие в Москву.

Как рассказали в ресурсном центре «Мосволонтёр», мобильные пункты помощи туристам будут действовать во все дни Кубка конфедераций — с 17 июня по 2 июля 2017 года. Городские волонтёры будут помогать гостям столицы с утра и до самого вечера. Всего для этих целей планируется привлечь около 140 добровольцев.

«На добровольцев возложена почётная миссия создания атмосферы гостеприимства. Городские волонтёры не только подскажут, как попасть на стадион “Спартак”, где будут проходить матчи, но и посоветуют, какие музеи, парки и достопримечательности можно посетить у нас в городе», — рассказал руководитель программы городских волонтёров ресурсного центра «Мосволонтёр» Олег Дьяченко.

Информационные стойки оформят в стилистике турнира. Туристы узнают их по официальной эмблеме соревнований — кубку, украшенному перьями Жар-птицы. Для привлечения внимания гостей слово «Информация» на стойке будет продублировано на английском языке. Волонтёров можно будет распознать по яркой экипировке с надписью на спине Volunteer.