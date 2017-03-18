В Москве открылся крупнейший в Восточной Европе дилерский центр IVECO
18.03.2017, 18:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве состоялось открытие крупнейшего в Восточной Европе дилерского центра IVECO. Как отмечается в официальном сообщении, это совместный проект компаний "СовИнтерАвтоСервис" и "СиЭнЭйч Индастриал Руссия".
Открытие автоцентра было приурочено к юбилею сотрудничества "СовИнтерАвтоСервис" и бренда IVECO – 25 лет со дня подписания стратегического соглашения о партнёрстве. Флагманами мультибрендового автоцентра стали автомобили IVECO и Fiat Professional.
В дилерском центре можно будет приобрести, отремонтировать или провести сервисное обслуживание, как автомобилей марки IVECO, так и других брендов, сотрудничающих с "СовИнтерАвтоСервис". Все технологические операции от покраски кузовов до ремонта двигателей тяжёлых грузовиков, а также сервис и компьютерная диагностика, включая геометрию 14-метровых шасси тяжёлых грузовиков и тонкую наладку компьютерных систем автомобиля, будут проводиться на современном технологическом оборудовании из Бельгии, Дании и Италии.
Слесарный цех имеет 25 въездных ворот, что обеспечивает доступ к 40 постановочным местам. Склад автоцентра насчитывает более 150 тысяч наименований запасных частей, что позволяет обеспечить потребности 97% клиентов, приезжающих на обслуживание.
"Открытие центра – это новая веха в развитии сотрудничества с брендом IVECO. За 25 лет нашего партнёрства мы продали десятки тысяч автомобилей итальянского производителя и ещё больше запчастей к ним. Уверен, что новый проект даст дополнительный стимул развитию взаимовыгодного сотрудничества", - отметил генеральный директор "СовИнтерАвтоСервис" Аслан Кцоев.
Открытие автоцентра было приурочено к юбилею сотрудничества "СовИнтерАвтоСервис" и бренда IVECO – 25 лет со дня подписания стратегического соглашения о партнёрстве. Флагманами мультибрендового автоцентра стали автомобили IVECO и Fiat Professional.
В дилерском центре можно будет приобрести, отремонтировать или провести сервисное обслуживание, как автомобилей марки IVECO, так и других брендов, сотрудничающих с "СовИнтерАвтоСервис". Все технологические операции от покраски кузовов до ремонта двигателей тяжёлых грузовиков, а также сервис и компьютерная диагностика, включая геометрию 14-метровых шасси тяжёлых грузовиков и тонкую наладку компьютерных систем автомобиля, будут проводиться на современном технологическом оборудовании из Бельгии, Дании и Италии.
Слесарный цех имеет 25 въездных ворот, что обеспечивает доступ к 40 постановочным местам. Склад автоцентра насчитывает более 150 тысяч наименований запасных частей, что позволяет обеспечить потребности 97% клиентов, приезжающих на обслуживание.
"Открытие центра – это новая веха в развитии сотрудничества с брендом IVECO. За 25 лет нашего партнёрства мы продали десятки тысяч автомобилей итальянского производителя и ещё больше запчастей к ним. Уверен, что новый проект даст дополнительный стимул развитию взаимовыгодного сотрудничества", - отметил генеральный директор "СовИнтерАвтоСервис" Аслан Кцоев.