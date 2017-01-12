В Москве отменено строительство гостиницы на пересечении Ленинградского проспекта и Беговой улицы
12.01.2017, 15:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Северном административном округе не будут строить гостиницу. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина в связи с обоснованными возражениями жителей.
Земельный участок площадью 0,26 гектара по адресу: улица Беговая, владение 36 исключили из перечня участков, реализуемых на торгах. Соответствующий градостроительный план земельного участка аннулируют.
На свободной территории планируется провести благоустройство и озеленение.
Земельный участок площадью 0,26 гектара по адресу: улица Беговая, владение 36 исключили из перечня участков, реализуемых на торгах. Соответствующий градостроительный план земельного участка аннулируют.
На свободной территории планируется провести благоустройство и озеленение.